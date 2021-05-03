В МФЦ на улице Шмидта появилась криптокабина для оформления загранпаспорта нового поколения Общество

Пенза, 3 мая 2021. PenzaNews. Возможность оформить загранпаспорт нового поколения сроком на 10 лет появилась в МФЦ на улице Шмидта в Пензе благодаря вводу в эксплуатацию программно-технического комплекса «Криптобиокабина», который позволяет посетителям самостоятельного сдать биометрические данные без помощи профильного сотрудника МВД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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«Заграничный паспорт нового образца содержит микрочип, в котором зашифрованы биометрические данные владельца. Это цветное цифровое фото и отпечатки пальцев обеих рук», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что для оформления биометрического заграничного паспорта требуются: заявление, российский паспорт, ранее выданный загранпаспорт — при наличии, сведения о трудовой деятельности, учебе, службе в армии за последние 10 лет, квитанция об оплате госпошлины и цифровая фотография.

«Мужчин также просят предоставить военный билет. Служащим в Вооруженных силах России или в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба, за исключением службы по призыву, следует принести с собой разрешение командирования», — добавляется в сообщении.

В тексте поясняется, что срок изготовления паспорта составляет один месяц, а если у заявителя есть доступ к гостайне или же он прописан в другом городе — три месяца.

«Выдают готовый документ сотрудники центра госуслуг, которые прошли специальное обучение и имеют право работать с загранпаспортами», — сказано в сообщении.