Операция «Анаконда» проведена в Пензе сотрудниками силовых ведомств Общество

Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. Сотрудники управлений ФСБ и МВД России по Пензенской области при силовой поддержке Росгвардии провели операцию «Анаконда» на территории Пензы.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, рейдовые профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотических и психотропных средств, а также выявление и задержание лиц, находящихся в розыске, состоялись на объектах транспортной инфраструктуры.

«В процессе проведения совместных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов осуществлена проверка здания пензенского автовокзала и прилегающей к нему территории», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также проверялись автобусы, задействованные в пассажирских перевозках, водители транспортных средств и граждане, прибывшие в город.