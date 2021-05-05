Пензенские поисковики разыскали родственников красноармейца Якова Борисова Общество

Пенза, 5 мая 2021. PenzaNews. Пензенские поисковики разыскали родственников красноармейца Якова Борисова, останки которого были обнаружены в мае 2007 года в Киришском районе Ленинградской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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«Установить личность бойца удалось по медальону, в который была вложена стандартная записка с указанием домашнего адреса, полевой почты и имени жены — Борисовой Елизаветы Федоровны», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что помощь в поиске родных уроженца села Буденовка Лопатинского района оказали представители администрации Лопатинского сельсовета, при содействии которых удалось связаться с внучкой Якова Борисова — Людмилой Семьдянкиной.

«По информации обобщенного банка данных «Мемориал» министерства обороны Российской Федерации, Борисов Яков Иванович пропал без вести в декабре 1941 года», — уточнила Лариса Казакова, отметив, что он служил пулеметчиком в 34-м запасном стрелковом полку.

«Родственники уже отправились в Ленинградскую область в деревню Кусино, чтобы побывать на могиле бойца и принять участие в торжественной церемонии передачи медальона», — сказала она.