В Малосердобинском районе вскрыты факты неправомерного выделения жителям земельных участков Общество

Пенза, 5 мая 2021. PenzaNews. Шесть фактов неправомерного выделения гражданам земельных участков выявлено в селе Старое Славкино Малосердобинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что в сентябре 2019 года глава администрации Старославкинского сельсовета Малосердобинского района изготовил заверенные выписки из постановления главы старославкинской сельской администрации от 1992 года, с помощью которых шестеро жителей указанного населенного пункта оформили в собственность земельные участки. Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что такого постановления от 1992 года фактически не существует, а выписки изготовлены незаконно», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по итогам проверки направлено в суд шесть исковых заявлений о признании указанных выписок недействительными и истребовании из незаконного владения физлиц земельных участков, ранее находившихся в муниципальной собственности.

«Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», — добавляется в тексте.