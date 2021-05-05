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В Шемышейке открыт обновленный мемориал, посвященный погибшим в годы войны

16:06 | 05.05.2021 | Общество

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Пенза, 5 мая 2021. PenzaNews. Мемориал, посвященный воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который был обновлен в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», торжественно открыт в среду, 5 мая.

В Шемышейке открыт обновленный мемориал, посвященный погибшим в годы войны

Фото: Shem.pnzreg.ru

«Из Пензенской области на фронт отправилось большое количество людей, свыше 200 тыс. человек не вернулись с войны. Среди этих 200 тысяч более 6 тысяч — жители Шемышейского района», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что в церемонии участвуют люди, которые имели отношение к созданию мемориала и присутствовали на его открытии в 1979 году.

«В этот торжественный день я хочу поздравить вас с наступающим великим праздником — Днем Победы, пожелать всем крепкого здоровья. И, конечно, нам надо не забывать наших ветеранов, тружеников тыла. Они должны быть окружены нашей постоянной заботой. Именно на их подвиге мы воспитываем и будем воспитывать наши подрастающие поколения», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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