Жительница Владимирской области пострадала из-за тезки-должницы из Пензы Общество

Пенза, 6 мая 2021. PenzaNews. Неоднократные незаконные списания денежных средств со счета 39-летней женщины из Владимирской области производились в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении жительницы Пензы, с которой они являются полными тезками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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В нем уточняется, что сводное исполнительное производство о взыскании более 95 тыс. рублей с пензячки находится в производстве первомайского районного отдела судебных приставов города Пензы УФССП России по Пензенской области.

«В ходе его исполнения в 2019 году выяснилось, что у должницы имеется полная тезка, родившаяся с ней в один день. Отличие состоит лишь в месте рождения женщин. По этой причине с банковского счета двойника должницы в 2019 году неоднократно незаконно списывались денежные средства. После проведенной региональным УФССП проверки «двойник» должницы был внесен в реестр двойников портала АИС ФССП России. Однако в 2020 году с банковского счета жительницы Владимирской области судебным приставом-исполнителем первомайского РОСП города Пензы УФССП России по Пензенской области вновь были дважды незаконно списаны денежные средства в сумме более 32 тыс. рублей по долгам чужого человека», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что женщина обратилась в прокуратуру Первомайского района Пензы с жалобой на действия судебных приставов-исполнителей, не запросивших дополнительные сведения в банке и обративших взыскание на счета, не удостоверившись в их принадлежности должнику.

«Неправомерно списанные денежные средства заявительнице были возвращены. По результатам проверки прокурор района через прокуратуру региона внес представление руководителю УФССП по Пензенской области [Николаю Илькину]. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что после произошедшего проведена коррекция сведений в автоматизированной информационной системе в отношении должницы в целях блокировки возможности использования идентификационных данных ее «двойника».

«Предусмотрено уведомление судебного пристава-исполнителя о наличии в карточке исполнительного производства данных «двойника», — поясняется в тексте.