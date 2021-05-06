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В Пензенской области пройдет месячник антинаркотической направленности

13:30 | 06.05.2021 | Общество

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Пенза, 6 мая 2021. PenzaNews. Месячник антинаркотической направленности пройдет в Пензенской области с 26 мая по 26 июня. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области пройдет месячник антинаркотической направленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести в период с 26 мая по 26 июня 2021 года в Пензенской области месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

В нем добавляется, что основными задачами месячника являются формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, противодействие пропаганде и незаконной рекламе запрещенных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о возможных негативных последствиях и о предусмотренной законом ответственности.

Распоряжением утвержден план мероприятий, запланированных в рамках тематического месячника. В их числе — лекции для студентов, различные молодежные акции и круглые столы.

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