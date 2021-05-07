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Олег Мельниченко поздравил работников связи с профессиональным праздником

11:13 | 07.05.2021 | Общество

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Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников связи с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем радио, праздником работников всех отраслей связи! Сегодня сложно представить нашу повседневную жизнь без спутниковых средств связи, оперативного обмена полезной информацией. От этого во многом зависят успешное решение стратегических задач дальнейшего укрепления социально-экономического потенциала страны и ее регионов, повышение качества жизни людей», — отметил глава региона.

Он добавил, что широкое внедрение в практику инновационных цифровых технологий и умелое использование новейших телекоммуникационных систем, а также современных достижений научно-технического прогресса являются залогом успешного развития сферы связи.

«Уверен, что вы достойно справитесь с масштабными задачами, поставленными временем. Гарантии такой уверенности — ваш профессионализм, обширные знания, накопленный опыт, компетентность, добросовестное отношение к порученному делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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