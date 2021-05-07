Ушел из жизни начальник команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов
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Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Начальник пензенской женской мини-футбольной команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов скончался на 51-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Пензенской области.
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«Михаил Викторович был грамотным, исполнительным специалистом и увлеченным человеком, уделял большое значение физическому совершенству каждого игрока, соблюдению самодисциплины, являлся авторитетным наставником для игроков клуба», — отмечается в некрологе.
В нем добавляется, что представители министерства физической культуры и спорта Пензенской области соболезнуют родным и близким покойного.
В тексте уточняется, что церемония прощания с Михаилом Беловым пройдет в Митрофановской церкви 8 мая в 10.20.