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Ушел из жизни начальник команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов

15:05 | 07.05.2021 | Общество

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Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Начальник пензенской женской мини-футбольной команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов скончался на 51-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Пензенской области.

Ушел из жизни начальник команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Михаил Викторович был грамотным, исполнительным специалистом и увлеченным человеком, уделял большое значение физическому совершенству каждого игрока, соблюдению самодисциплины, являлся авторитетным наставником для игроков клуба», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что представители министерства физической культуры и спорта Пензенской области соболезнуют родным и близким покойного.

В тексте уточняется, что церемония прощания с Михаилом Беловым пройдет в Митрофановской церкви 8 мая в 10.20.

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