В Пензе в преддверии Дня Победы вручены государственные и региональные награды Общество

Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в пензенской областной филармонии в преддверии Дня Победы.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Юматов награжден орденом Пирогова, анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации №1 этой больницы Николаю Умнову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу главный инженер ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Баянслу Искиндирова удостоена почетной грамоты президента России, слесарь-ремонтник ООО «Маякпринт» Александр Неликаев — благодарности главы государства.

Благодарственными письмами президента России за высокий профессионализм при оказании медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу отмечены двое сотрудников пензенской областной станции скорой медицинской помощи — фельдшер Инна Кошечкина и водитель Александр Романов.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» I степени награждена педагог дополнительного образования ДЮСШ Нижнеломовского района Елена Демина.

Медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» удостоены полковник Вооруженных сил РФ в отставке Анатолий Овчаренко, директор ОАО «Сервис» Александр Аргаткин и председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Пензенской области» присвоено профессору кафедры «Литература и методика преподавания литературы» историко-филологического факультета пединститута имени В.Г. Белинского ПГУ Геннадию Горланову и директору кузнецкого многопрофильного колледжа Ольге Емохоновой.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области» присвоено артисткам русского народного хора имени О.В. Гришина Раисе Андреевой и Вере Строкиной, преподавателю художественного училища имени К.А. Савицкого Анатолию Омельченко, членам Союза художников России Сергею Сюзеву и Сергею Шалаеву.

Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждены гендиректор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, директор центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов и артист драмы – ведущий мастер сцены областного драматического театра имени А.В. Луначарского Генрих Вавилов.

Почетные грамоты губернаторы вручены фотокорреспонденту ООО «Издательство «Наш Дом» Владимиру Павловскому и военному комиссару Пензенской области Андрею Суркову.

Благодарности главы региона удостоены председатель региональной общественной организации по поддержке соотечественников «Содружество азербайджанцев Пензенской области» Ровшан Халил Оглы Бабаев, руководитель общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» города Пензы Юрий Барсуков, генерал-майор в отставке, помощник военного комиссара Пензенской области по работе с ветеранами Анатолий Дягилев, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Жилстрой девелопмент» Марат Акчурин и советник ООО «Стройсити» Роман Семенов.