Новые дома для переселения граждан из аварийного жилья планируется построить в Заре Общество

Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заказало разработку проектной документации для возведения в микрорайоне Заря домов для переселения граждан из аварийного жилья.

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Соответствующий контракт заключен по результатам открытого конкурса.

Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Евгений Баляба, снизивший начальную цену контракта в 15 млн. рублей до 12,2 млн. рублей.

Согласно требованиям заказчика, необходимо спроектировать дома в районе улицы Героя России Сергеева. Срок окончания работ по подготовке документации — 1 декабря 2021 года.

Как отмечается в задании на проектирование, количество жилых домов высотой до 8 этажей следует определить проектом. Нужно предусмотреть чистовую отделку помещений с установкой санитарно-бытовых приборов.

Количество квартир по программе 2021 года — 270, из них однокомнатных — 209, в том числе 44 для предоставления детям-сиротам, двухкомнатных — 53, трехкомнатных — 7, четырехкомнатных — одна.

Количество квартир по программе 2022 года — 203, из них однокомнатных — 98, в том числе 45 для детей-сирот, двухкомнатных — 76, трехкомнатных — 29.

Количество квартир по программе 2023 года — 454, из них однокомнатных 238, в том числе 45 для детей-сирот, двухкомнатных — 135, трехкомнатных — 80, четырехкомнатных — одна.

В задании на проектирование указано, что предполагаемая (предельная) стоимость строительства составляет 2,26 млрд. рублей.