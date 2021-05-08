EN
21:01:54 Суббота, 8 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые дома для переселения граждан из аварийного жилья планируется построить в Заре

13:44 | 08.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заказало разработку проектной документации для возведения в микрорайоне Заря домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Новые дома для переселения граждан из аварийного жилья планируется построить в Заре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий контракт заключен по результатам открытого конкурса.

Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Евгений Баляба, снизивший начальную цену контракта в 15 млн. рублей до 12,2 млн. рублей.

Согласно требованиям заказчика, необходимо спроектировать дома в районе улицы Героя России Сергеева. Срок окончания работ по подготовке документации — 1 декабря 2021 года.

Как отмечается в задании на проектирование, количество жилых домов высотой до 8 этажей следует определить проектом. Нужно предусмотреть чистовую отделку помещений с установкой санитарно-бытовых приборов.

Количество квартир по программе 2021 года — 270, из них однокомнатных — 209, в том числе 44 для предоставления детям-сиротам, двухкомнатных — 53, трехкомнатных — 7, четырехкомнатных — одна.

Количество квартир по программе 2022 года — 203, из них однокомнатных — 98, в том числе 45 для детей-сирот, двухкомнатных — 76, трехкомнатных — 29.

Количество квартир по программе 2023 года — 454, из них однокомнатных 238, в том числе 45 для детей-сирот, двухкомнатных — 135, трехкомнатных — 80, четырехкомнатных — одна.

В задании на проектирование указано, что предполагаемая (предельная) стоимость строительства составляет 2,26 млрд. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобском районе женщина лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже В селе Калинино 8 мая пройдет пасхальный крестный ход
Ушел из жизни начальник команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов Пензенцы подали около 11 тыс. заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
По факту убийства женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе возбуждено уголовное дело В Кузнецке организована проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама