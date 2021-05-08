Возобновлены речные прогулки по Суре в Пензе Общество

Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Речные прогулки по Суре, которые не осуществлялись в Пензе на протяжении нескольких лет, возобновлены в субботу, 8 мая.

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Они выполняются на трех пассажирских судах торговой марки «Тигарбо» — «Tigarbo» и «Tigarbo Taxi» вместимостью по 12 человек, а также «Tigarbo Jet», который рассчитан на 18.

По словам предпринимателя Дмитрия Орлова, пока доступны часовые прогулки в период с 9.00 до 21.00, при этом катера отправляются с набережной Суры по мере наполнения.

Он добавил, что вскоре планируется организовать речные прогулки по маршруту от стелы «Росток» до микрорайона «Город Спутник» и обратно.

«В состав экипажа входит капитан. Плюс здесь, на берегу, для удобства швартовки у нас есть помощник», — сказал Дмитрий Орлов.

Он пояснил, что дистанционная продажа билетов не ведется, приобрести их можно в кассе на берегу: в будние одна прогулка обойдется в 400 рублей для взрослого и в 200 рублей для ребенка, в выходные — в 450 и 250 соответственно, при этом пассажирам до 3 лет билет не требуется.

«Арендовать целиком можно. [...] Катер [«Tigarbo»] — часовая аренда 4 тыс., «Taxi» — 5 тыс. и «Tigarbo Jet» — 7 тыс.» — уточнил предприниматель.

Отвечая на вопрос о том, сколько, как ожидается, продлится сезон речных прогулок, Дмитрий Орлов отметил, что это будет зависеть от погоды, но ориентировочно он рассчитан до октября.

Мероприятие, организованное по случаю возобновления работы речного транспорта, прошло без участия официальных лиц. Вместе с тем его посетили представители компании – производителя пассажирских прогулочных судов.