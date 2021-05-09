Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Победы.

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«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы — всенародным праздником, который был и навсегда останется священным символом национального единства! День 9 Мая — особая дата в исторической летописи Отечества, олицетворение несгибаемого мужества и беспримерного героизма нашего народа, спасшего мир от нацизма. В российских семьях, каждую из которых опалила своим смертоносным огнем страшная война, в сердце каждого из нас вечно будет жить благодарная память о защитниках Отчизны», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации добавил, что достойный вклад в достижение Великой Победы внесли пензенцы – участники сражений за Москву и Ленинград, Сталинград и Курск, те, кто воевал на Кавказе и в Белоруссии, освобождал Польшу, Болгарию, Венгрию, Австрию, штурмовал Берлин.

«Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага «Мы из Пензы!» — еще одно красноречивое свидетельство беззаветной доблести пензенцев, многие из которых по праву отмечены высокими званиями «Герой Советского Союза», боевыми орденами и медалями, стали полными кавалерами ордена Славы. В этот торжественный день выражаю искреннюю признательность и благодарность славным ветеранам, всем, кто отвагой и стойкостью на фронте и самоотверженным трудом в тылу отстоял независимость нашей Родины, подарил жизнь и свободу будущим поколениям, всем нам! Спасибо вам! Низкий земной поклон!» — сказал Олег Мельниченко.

Врио губернатора пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия и процветания.