Поисковики разыскали родственников красноармейца Григория Шаталаева Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Пензенские поисковики разыскали родственников уроженца села Вышелей, красноармейца Григория Шаталаева, останки которого были обнаружены в санитарном захоронении военнопленных в деревне Муравьево Новгородской области, где в 1941–1942 годах располагался лагерь «Дулаг 150» (Durchgangslager 150). Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить личность бойца удалось по медальону, в который была вложена стандартная записка с указанием домашнего адреса и имени жены — Шаталаевой Анастасии Матвеевны», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по сведениям обобщенного банка данных «Мемориал» Минобороны России, Григорий Шаталаев служил в 1015-м стрелковом полку 285-й стрелковой дивизии, пропал без вести в январе 1942 года.

По словам Ларисы Казаковой, через лагерь «Дулаг 150», который в немецких документах назван «Дубовицы», за два года прошли тысячи плененных красноармейцев, большинство из которых погибли.

«В их числе был и Шаталаев Григорий Осипович», — сказала она.

Лариса Казакова уточнила, что останки бойца были торжественного перезахоронены на воинском кладбище в Старой Руссе 7 мая 2019 года.

«Теперь медальон героя будет передан родным бойца», — отметила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России.