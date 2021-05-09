EN
10:42:20 Воскресенье, 9 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Поисковики разыскали родственников красноармейца Григория Шаталаева

09:49 | 09.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Пензенские поисковики разыскали родственников уроженца села Вышелей, красноармейца Григория Шаталаева, останки которого были обнаружены в санитарном захоронении военнопленных в деревне Муравьево Новгородской области, где в 1941–1942 годах располагался лагерь «Дулаг 150» (Durchgangslager 150). Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Поисковики разыскали родственников красноармейца Григория Шаталаева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить личность бойца удалось по медальону, в который была вложена стандартная записка с указанием домашнего адреса и имени жены — Шаталаевой Анастасии Матвеевны», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по сведениям обобщенного банка данных «Мемориал» Минобороны России, Григорий Шаталаев служил в 1015-м стрелковом полку 285-й стрелковой дивизии, пропал без вести в январе 1942 года.

По словам Ларисы Казаковой, через лагерь «Дулаг 150», который в немецких документах назван «Дубовицы», за два года прошли тысячи плененных красноармейцев, большинство из которых погибли.

«В их числе был и Шаталаев Григорий Осипович», — сказала она.

Лариса Казакова уточнила, что останки бойца были торжественного перезахоронены на воинском кладбище в Старой Руссе 7 мая 2019 года.

«Теперь медальон героя будет передан родным бойца», — отметила председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобском районе женщина лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже В селе Калинино 8 мая пройдет пасхальный крестный ход
Ушел из жизни начальник команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов Пензенцы подали около 11 тыс. заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
По факту убийства женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе возбуждено уголовное дело В Кузнецке организована проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама