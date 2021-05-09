EN
10:42:26 Воскресенье, 9 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы

10:05 | 09.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный май 1945 года, но память о подвиге дедов и прадедов, защитивших страну от фашизма, навсегда останется в сердцах благодарных потомков. В этот день мы преклоняем голову перед отвагой и мужеством тех, кто сохранил свободу и независимость нашей страны, всех тех, кто сражался на передовой и работал в тылу», — отметил он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что их любовь к Родине, героизм и вера в правое дело являются образцом духовной крепости, нравственности и патриотизма.

«Низкий поклон и слова глубокой признательности всем защитникам страны, всем ветеранам, которые с нами! Уважаемые пензенцы, желаю вам доброго здоровья, большого счастья, мирного неба над головой, благополучия, добра и дальнейших успехов в деятельности на благо родного Отечества!» — сказал глава города Пензы.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобском районе женщина лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже В селе Калинино 8 мая пройдет пасхальный крестный ход
Ушел из жизни начальник команды «Лагуна-УОР» Михаил Белов Пензенцы подали около 11 тыс. заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
По факту убийства женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе возбуждено уголовное дело В Кузнецке организована проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама