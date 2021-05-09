Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный май 1945 года, но память о подвиге дедов и прадедов, защитивших страну от фашизма, навсегда останется в сердцах благодарных потомков. В этот день мы преклоняем голову перед отвагой и мужеством тех, кто сохранил свободу и независимость нашей страны, всех тех, кто сражался на передовой и работал в тылу», — отметил он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что их любовь к Родине, героизм и вера в правое дело являются образцом духовной крепости, нравственности и патриотизма.

«Низкий поклон и слова глубокой признательности всем защитникам страны, всем ветеранам, которые с нами! Уважаемые пензенцы, желаю вам доброго здоровья, большого счастья, мирного неба над головой, благополучия, добра и дальнейших успехов в деятельности на благо родного Отечества!» — сказал глава города Пензы.