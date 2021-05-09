Андрей Лузгин поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жителей с Днем Победы.

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«Дорогие жители города Пензы! От всего сердца поздравляю вас со знаменательной датой — 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!» — сказал он.

Мэр отметил, что в Пензе нет семьи, которую бы не затронула трагедия войны.

«Жители города внесли неоценимый вклад в общую Победу, воевали на всех фронтах и трудились в тылу», — подчеркнул Андрей Лузгин.

По его словам, 9 Мая остается ярким символом мужества и величия народа-победителя, укрепляет стремление сохранить свободу и независимость России.

«Пусть ваша жизнь будет полна мирных побед, а всем добрым начинаниям сопутствует успех. Благополучия, крепкого здоровья, радости и счастья вам и вашим близким!» — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.