Юрий Ильин поздравил пензенцев с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин поздравил жителей Пензы с Днем Победы.

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«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители города Пензы! От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы! Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой в истории человечества войны, но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, вне времени», — отметил он.

Юрий Ильин добавил, что необходимо бережно хранить память о героях, об их мужестве и патриотизме.

«Низкий поклон всем ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто внес свой вклад в Победу на фронте или в тылу. Не померкнет в веках подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне!» — подчеркнул главный управляющий директор «Горводоканала».

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, мира, благополучия, добра и счастья.

«Пусть небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым! С Днем Победы!» — сказал Юрий Ильин.