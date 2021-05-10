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Более 50 заявлений о признании гражданина банкротом подано в пензенские МФЦ в январе-апреле

12:36 | 10.05.2021 | Общество

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Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. 52 заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подано в МФЦ Пензенской области в январе-апреле 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

Более 50 заявлений о признании гражданина банкротом подано в пензенские МФЦ в январе-апреле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что воспользоваться данной процедурой могут лица с размером долга от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, в отношении которых судебными приставами проводилось исполнительное производство, при этом оно было окончено в связи с отсутствием у гражданина имущества.

«Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается по месту жительства или месту пребывания в МФЦ Пензенской области», — напоминается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что при обращении в многофункциональный центр необходимо предъявить паспорт гражданина России, документ, подтверждающий место жительства или пребывания, список всех известных кредиторов, оформленный по утвержденной форме, а в случае подачи заявления представителем — нотариальную доверенность.

«Специалисты МФЦ будут осуществлять включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в единый федеральный реестр сведений о банкротстве или возвращать гражданину поданное им заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке с указанием причины возврата. В случае мотивированного отказа гражданин имеет право повторно обратиться с указанным заявлением не ранее чем через один месяц», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что внесудебная процедура банкротства завершается через шесть месяцев и гражданин освобождается от указанных в заявлении долгов.

«Повторно воспользоваться ею можно только через 10 лет», — сказано в пресс-релизе.

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