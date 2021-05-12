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Пензенские поисковики разыскивают родных красноармейца Дмитрия Мельникова

08:53 | 12.05.2021 | Общество

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России разыскивают родственников красноармейца Дмитрия Мельникова 1904 года рождения, который был призван чембарским райвоенкоматом.

Пензенские поисковики разыскивают родных красноармейца Дмитрия Мельникова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По сведениям обобщенного банка данных «Мемориал» министерства обороны России, Мельников Дмитрий Николаевич пропал без вести 27 января 1942 года. Последнее место службы — 1085-й стрелковый полк, 322-я стрелковая дивизия 16-й армии», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

По ее словам, останки бойца были обнаружены московским поисковым отрядом «Дозор» в деревне Речица Калужской области 27 апреля 2021 года.

«Установить его личность удалось по медальону, в который была вложена стандартная записка с указанием домашнего адреса: Чембарский район, Ключевский сельсовет, поселок Ясный, и имени жены — Мельниковой Натальи Ивановны», — сказала собеседница агентства.

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