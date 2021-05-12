EN
18:27:26 Среда, 12 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко предложил повысить возраст получения права на владение оружием и ввести систему поручительства

13:21 | 12.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко после трагедии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу в школе, предложил повысить возраст получения права на владение оружием, предусмотреть обязательное психологическое тестирование лиц, планирующих его приобретение, ввести систему поручительства и наладить информирование правоохранительных органов о случаях покупки гражданами большого количества боеприпасов.

Мельниченко предложил повысить возраст получения права на владение оружием и ввести систему поручительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во-первых, необходимо предусмотреть четкие, понятные меры психологического тестирования лиц, которые претендуют на приобретение оружия. Это не должна быть формальная справка из психоневрологического диспансера либо из наркологического диспансера. Это все-таки должно быть нормальное, полноценное психологическое тестирование, предусматривающее в том числе перечень вопросов для выявления скрытых намерений лица, приобретающего оружие», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

Он добавил, что имеет смысл повысить возраст, по достижении которого граждане могут приобрести оружие, с 18 до 23–25 лет, когда, по его словам, «человек уже более-менее сформировавшийся».

Олег Мельниченко выразил мнение, что для отдельных возрастных категорий следует ввести дополнительное требование — о прохождении службы в армии.

«Например, если лицо приобретает оружие до 35 лет, то это лицо должно отслужить в вооруженных силах. После 35 лет эти ограничения, например, можно снимать — после того, как человек уже сформировался. Потому что статистика, которую мы видим, показывает, что подобные расстрелы совершают все-таки люди, не достигшие, как правило, 30–35 лет», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он также высказал идею о том, чтобы обязать граждан, намеревающихся купить оружие, заручиться поручительством минимум двоих человек, которые владеют оружием не менее 10 лет.

«Нам надо как-то совершенствовать систему учета боеприпасов и их массового приобретения. То есть если мы видим, что, например, идет массовая закупка боеприпасов, [...] должна информация оперативно передаваться в Росгвардию и правоохранительные органы», — добавил Олег Мельниченко.

Врио губернатора подчеркнул, что все эти предложения требуют проработки.

Он акцентировал внимание на том, что после произошедшего в Казани на федеральном уровне планируется ужесточить законодательство об обороте оружия.

В связи с этим, по словам Олега Мельниченко, до конца недели необходимо сформулировать предложения от Пензенской области и направить их на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Новости партнеров
Читайте также
Объем дорожного фонда составит в Пензенской области в 2021 году 8,8 млрд. рублей — Гришаев В Пензенской области можно будет пройти диспансеризацию за один день — Космачев
Диспансеризация показала, что выросла доля людей с низкой физической активностью и избыточной массой тела В Пензенской области в ходе диспансеризации в 2020 году впервые выявлено 15,5 тыс. заболеваний
Олег Мельниченко призвал отказаться от идеологии «образовательной услуги» Мошенник, выдавший себя за следователя, выманил деньги у пенсионерки из Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама