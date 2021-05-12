Мельниченко предложил повысить возраст получения права на владение оружием и ввести систему поручительства Общество

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко после трагедии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу в школе, предложил повысить возраст получения права на владение оружием, предусмотреть обязательное психологическое тестирование лиц, планирующих его приобретение, ввести систему поручительства и наладить информирование правоохранительных органов о случаях покупки гражданами большого количества боеприпасов.

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«Во-первых, необходимо предусмотреть четкие, понятные меры психологического тестирования лиц, которые претендуют на приобретение оружия. Это не должна быть формальная справка из психоневрологического диспансера либо из наркологического диспансера. Это все-таки должно быть нормальное, полноценное психологическое тестирование, предусматривающее в том числе перечень вопросов для выявления скрытых намерений лица, приобретающего оружие», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

Он добавил, что имеет смысл повысить возраст, по достижении которого граждане могут приобрести оружие, с 18 до 23–25 лет, когда, по его словам, «человек уже более-менее сформировавшийся».

Олег Мельниченко выразил мнение, что для отдельных возрастных категорий следует ввести дополнительное требование — о прохождении службы в армии.

«Например, если лицо приобретает оружие до 35 лет, то это лицо должно отслужить в вооруженных силах. После 35 лет эти ограничения, например, можно снимать — после того, как человек уже сформировался. Потому что статистика, которую мы видим, показывает, что подобные расстрелы совершают все-таки люди, не достигшие, как правило, 30–35 лет», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он также высказал идею о том, чтобы обязать граждан, намеревающихся купить оружие, заручиться поручительством минимум двоих человек, которые владеют оружием не менее 10 лет.

«Нам надо как-то совершенствовать систему учета боеприпасов и их массового приобретения. То есть если мы видим, что, например, идет массовая закупка боеприпасов, [...] должна информация оперативно передаваться в Росгвардию и правоохранительные органы», — добавил Олег Мельниченко.

Врио губернатора подчеркнул, что все эти предложения требуют проработки.

Он акцентировал внимание на том, что после произошедшего в Казани на федеральном уровне планируется ужесточить законодательство об обороте оружия.

В связи с этим, по словам Олега Мельниченко, до конца недели необходимо сформулировать предложения от Пензенской области и направить их на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.