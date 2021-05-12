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Объем дорожного фонда составит в Пензенской области в 2021 году 8,8 млрд. рублей — Гришаев

18:20 | 12.05.2021 | Общество

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области составит в 2021 году 8,8 млрд. рублей, из них более 3 млрд. рублей — средства федерального бюджета. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

Объем дорожного фонда составит в Пензенской области в 2021 году 8,8 млрд. рублей — Гришаев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За счет всех источников [финансирования] будут выполнены строительство, ремонт, капитальный ремонт более 520 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в среду, 12 мая.

Александр Гришаев уточнил, что планируется привести в порядок свыше 214 км дорог регионального значения и более 155 км — местного, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») намечено отремонтировать примерно 128 км, а также по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будет построено и реконструировано более 128 км.

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