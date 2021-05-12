Обозначены сроки устранения ям на дорогах Пензенской области Общество

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев обозначил сроки устранения ям на дорогах регионах.

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«После окончания зимнего периода на дорогах появились многочисленные дефекты. [...] Для приведения дорог в нормативное состояние надо выполнить около 130 тыс. кв. метров ямочного ремонта. Кроме того, запланировано выполнение работ [на дорогах протяженностью] более 70 км картами», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

По словам Александра Гришаева, работы уже ведутся.

«Около 100 тыс. кв. метров в настоящее время сделано. Планируем до 20-го все эти работы [по ямочному ремонту] завершить, а по ремонту картами — до 1 июня», — уточнил врио министра.

Он добавил, что нанести разметку намечено до 15 мая.