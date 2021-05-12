Олег Мельниченко потребовал привести в порядок территории пензенских кладбищ Общество

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал привести в порядок территории кладбищ.

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Особое внимание он обратил на городские кладбища Пензы, включая Мироносицкое, Митрофаньевское и Восточное.

«Я думаю, что нам какая-то в этом плане нужна программная составляющая, потому что кладбища надо приводить в нормальное состояние», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

Олег Мельниченко отметил, что, к примеру, Митрофаньевское кладбище очень сильно замусорено, а на Восточном на Радоницу машины застревали в грязи.

«Давайте в этом как-то системно разбираться, а то ведь у нас похоронка используется только как бизнес определенным кругом лиц. [...] Это не место, где только деньги должны зарабатывать. Там как-то должны о людях заботиться, о том, чтобы увековечить память, в нормальном состоянии содержать могилы, подходы», — подчеркнул он.

Врио губернатора заявил, что ему не нравится, как в Пензе и области организовано все, что связано с погребением и похоронным делом.

«Я сразу говорю, мне это категорически не нравится. Но самое главное, что это не нравится людям. Давайте наводить порядок. Я понимаю, что для этого потребуется определенное время. Все так вот по щелчку пальца за 5 минут не делается, но я пока не вижу никаких системных движений в этом направлении, а жалобы от людей идут. Население же не интересует, кто на этом бизнесе деньги делает. Население интересует, чтобы нормальное состояние было в местах захоронения их родных и близких», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

В свою очередь мэр сообщил, что он до конца недели будет готов представить предложения по изменению ситуации к лучшему.