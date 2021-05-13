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Хозяйка питбультерьера, укусившего ребенка, выплатит 40 тыс. рублей компенсации морального вреда

11:33 | 13.05.2021 | Общество

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Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы взыскал с хозяйки питбультерьера, укусившего мальчика 2007 года рождения во время прогулки, 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 8 тыс. 609 рублей в счет возмещения материального вреда и 2 тыс. рублей на погашение судебных расходов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Хозяйка питбультерьера, укусившего ребенка, выплатит 40 тыс. рублей компенсации морального вреда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что исковые требования матери несовершеннолетнего удовлетворены частично: женщина просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, около 9 тыс. 460 рублей в счет возмещения материального ущерба, включая 7 тыс. 500 рублей на оплату услуг психолога, а также расходы по уплате госпошлины и подготовке иска.

Из сообщения следует, что ответчица в свою очередь в судебном заседании указала, что размер компенсации морального вреда, по ее мнению, не должен превышать 15 тыс. рублей.

«Решение в законную силу не вступило», — уточняется в пресс-релизе.

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