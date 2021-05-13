Представительства центра правовой защиты мигрантов будут работать в Кузнецке и Пензе — Абубякяр Юнкин Общество

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Представительства центра правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов (Росмигрант) будут открыты в Кузнецке и Пензе. Об этом сообщил муфтий Регионального духовного управления мусульман (РДУМ) Пензенской области Абубякяр Юнкин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2020 году решением президиума Духовного собрания мусульман России был создан центр по правовой защите мигрантов (Росмигрант). [Его задача] заключается в правовом просвещении мигрантов, прибывающих в Россию из стран СНГ, адаптации к особенностям региона и местному менталитету. Проект будет реализован в 24 регионах России. При региональных муфтиятах будут созданы отделения и назначены ответственные лица. В Пензенской области отделение будет находиться в Кузнецке и в городе Пензе», — сказал он в ходе встречи временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с руководителями религиозных организаций, состоявшейся по случаю праздника Ураза-байрам в четверг, 13 мая.

Абубякяр Юнкин подчеркнул, что авторы проекта не берут на себя обязанности государства, а лишь пытаются создать некое вспомогательное звено.

«За помощью могут обратиться люди любой национальности и вероисповедания, вне зависимости от официального статуса в России», — отметил муфтий РДУМ Пензенской области.

Он уточнил, что мигранты могут задать волнующие вопросы, в том числе на родном языке, через сайт проекта Росмигрант.рф или по бесплатному телефону горячей линии.

Кроме того, Абубякяр Юнкин представил брошюру «Азбука мигранта», в которой даны советы по актуальным темам: как получить разрешение на временное пребывание или вид на жительство, как вести себя во время общения с сотрудниками правоохранительных органов, а также рекомендации по трудовым, транспортным, медицинским и другим вопросам.