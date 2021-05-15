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Ярмарка вакансий для подростков пройдет в Пензе 18 мая

09:14 | 15.05.2021 | Общество

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Пенза, 15 мая 2021. PenzaNews. Ярмарка вакансий для трудоустройства подростков пройдет во дворце детского (юношеского) творчества на улице Бекешской в Пензе во вторник, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Ярмарка вакансий для подростков пройдет в Пензе 18 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в мероприятии примут участие работодатели, представители ссузов и вузов.

Свои вакансии предложат сотрудники кадровых служб парка культуры и отдыха «Комсомольский», молодежного центра «Юность», НПП «Рубин», Научно-исследовательского института электронно-механических приборов (НИИЭМП), Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИЭИ), ПО «Электроприбор», центра социологических и маркетинговых исследований, предприятия «Пензкомпрессормаш» и других.

Помимо собеседований, можно будет пройти тестирование и получить консультации специалистов.

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