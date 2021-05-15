Открыта регистрация на форум «Заречный: городские сообщества в действии» Общество

Заречный, 15 мая 2021. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области объявила о начале регистрации на форум «Заречный: городские сообщества в действии», который пройдет в формате деловой игры в центре здоровья и досуга 9 и 10 июня.

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Прием заявок от желающих принять участие в мероприятии продлится до 1 июня.

Форум проведет президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Ольга Голышенкова.

Участники смогут ознакомиться с различными практиками создания и развития команд и сообществ, принципами организации групповой работы и техниками генерации новых идей, сообщается на сайте администрации Заречного.