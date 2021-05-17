EN
20:21:00 Понедельник, 17 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Поисковики разыскали родственников красноармейца Дмитрия Мельникова

09:10 | 17.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России разыскали родственников красноармейца Дмитрия Мельникова 1904 года рождения, призванного чембарским райвоенкоматом, останки которого были обнаружены в деревне Речица Калужской области 27 апреля 2021 года.

Поисковики разыскали родственников красноармейца Дмитрия Мельникова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель отделения Лариса Казакова, помощь оказали пензенский краевед Вячеслав Гришаков и сотрудница администрации Волчковского сельсовета Белинского района Екатерина Тельнова.

«Благодаря общим усилиям удалось выяснить, что у Дмитрия Николаевича [Мельникова] было пятеро детей. К сожалению, никто не дожил до сегодняшнего дня, но нашлись внуки и правнуки, которые с огромной радостью и благодарностью восприняли новость», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на данный момент уже внесены изменения в «Книгу Памяти Белинского района» и отправлена информация в госархив Пензенской области для корректировки сведений о судьбе погибшего бойца.

«По сведениям обобщенного банка данных «Мемориал» министерства обороны России, Мельников Дмитрий Николаевич пропал без вести 27 января 1942 года. Последнее место службы — 1085-й стрелковый полк, 322-я стрелковая дивизия 16-й армии», — напомнила Лариса Казакова.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая
В Пензенской области в выходные ликвидированы лесные пожары на площади более 11 га Жительница Пензы травмирована поездом
Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама