Поисковики разыскали родственников красноармейца Дмитрия Мельникова Общество

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России разыскали родственников красноармейца Дмитрия Мельникова 1904 года рождения, призванного чембарским райвоенкоматом, останки которого были обнаружены в деревне Речица Калужской области 27 апреля 2021 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель отделения Лариса Казакова, помощь оказали пензенский краевед Вячеслав Гришаков и сотрудница администрации Волчковского сельсовета Белинского района Екатерина Тельнова.

«Благодаря общим усилиям удалось выяснить, что у Дмитрия Николаевича [Мельникова] было пятеро детей. К сожалению, никто не дожил до сегодняшнего дня, но нашлись внуки и правнуки, которые с огромной радостью и благодарностью восприняли новость», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на данный момент уже внесены изменения в «Книгу Памяти Белинского района» и отправлена информация в госархив Пензенской области для корректировки сведений о судьбе погибшего бойца.

«По сведениям обобщенного банка данных «Мемориал» министерства обороны России, Мельников Дмитрий Николаевич пропал без вести 27 января 1942 года. Последнее место службы — 1085-й стрелковый полк, 322-я стрелковая дивизия 16-й армии», — напомнила Лариса Казакова.