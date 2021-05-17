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Мельниченко потребовал ужесточить контроль в сфере закупок продуктов для бюджетных учреждений

13:39 | 17.05.2021 | Общество

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал ужесточить контроль в сфере закупок продуктов питания для бюджетных учреждений.

Мельниченко потребовал ужесточить контроль в сфере закупок продуктов для бюджетных учреждений

Фото: Pnzreg.ru

«В сфере обеспечения детским питанием есть нарушения, связанные с качеством поставляемых продуктов и оказанием услуг», — отметил он в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области, которое состоялось в правительстве региона в понедельник, 17 мая.

По словам Олега Мельниченко необходимо проанализировать, каким образом осуществляется взаимодействие учреждений образования с организациями и индивидуальными предпринимателями, с целью выявления аффилированных лиц.

«Поручаю разработать нормативно-правовые акты правительства Пензенской области, которые ужесточили бы порядок и условия государственных закупок продуктов питания для образовательных и иных детских учреждений», — распорядился врио губернатора.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на заседании также был рассмотрен вопрос о введении на территории региона единого рекомендуемого меню и унифицированного подхода к обеспечению горячим питанием детей из семей разных категорий.

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