Олег Мельниченко вручил жилищные сертификаты работникам бюджетной сферы Общество

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил свидетельства о праве на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий работникам бюджетной сферы — врачам, медсестрам и педагогам — в ходе церемонии, состоявшейся в правительстве региона во вторник, 18 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, руководитель субъекта федерации отметил важность данного вида господдержки.

«Вы получаете возможность реально улучшить свои жилищные условия», — сказал он.

Олег Мельниченко особо обратил внимание на нелегкий труд представителей сферы здравоохранения в период пандемии коронавируса.

«С началом пандемии мы увидели, что наши медики совершают подвиг каждый день, рискуют своей жизнью и здоровьем. [...] Мы глубоко благодарны представителям здравоохранения за ту работу, которую они делают, за то, с каким чувством ответственности они подходят к выполнению своего профессионального долга», — подчеркнул врио губернатора.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, программа по улучшению жилищных условий для представителей бюджетной сферы действует в регионе 2006 года. За прошедший период единовременные выплаты получили более 1,3 тыс. человек, на эти цели направлено свыше 400 млн. рублей. В 2019 году с использованием жилищных сертификатов приобрели или построили собственное жилье 16 семей, в 2020 году — 25. В 2021 году свидетельства выданы 25 гражданам.