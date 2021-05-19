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Начаты работы по изоляции и покраске пролетных строений Бакунинского моста

12:34 | 19.05.2021 | Общество

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Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Работы по изоляции и покраске пролетных строений начаты на Бакунинском мосту в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Начаты работы по изоляции и покраске пролетных строений Бакунинского моста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также здесь осуществляется обустройство ливневой канализации, ведутся работы по устройству подходов к мостовому сооружению, монтаж архитектурной подсветки», — добавляется в тексте.

Фоторепортаж

Бакунинский мост

В нем уточняется, что реконструкция объекта ведется в соответствии с графиком.

«Новый мост через реку Суру в створе улицы Бакунина возводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». [...] Движение на мосту планируется возобновить в сентябре 2021 года. Срок эксплуатации объекта — 50 лет. В результате реконструкции сооружение будет иметь пешеходные связи, велодорожку и четыре полосы движения по 3,5 метра», — отмечается в сообщении.

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