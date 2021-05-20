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В Пензе пройдет фестиваль творчества детей и молодежи с ментальными нарушениями

13:42 | 20.05.2021 | Общество

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Второй открытый фестиваль творчества детей и молодежи с ментальными нарушениями «Рассвет надежды» пройдет в Пензе на базе дворца детского (юношеского) творчества в предстоящую субботу, 22 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

В Пензе пройдет фестиваль творчества детей и молодежи с ментальными нарушениями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие состоится при поддержке Фонда президентских грантов», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что фестиваль проведет пензенская региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики».

Согласно сведениям, размещенным на сайте данной НКО, предусмотрено шесть номинаций — «Театральная инсценировка», «Литературное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».

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