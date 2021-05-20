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В Пензе 3 июня стартует реализация проекта «Читающий дворик»

16:59 | 20.05.2021 | Общество

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Реализация культурно-просветительского проекта «Читающий дворик» стартует в Пензе в четверг, 3 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе 3 июня стартует реализация проекта «Читающий дворик». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суть мероприятия заключается в организации уютных летних читальных залов под открытым небом во всех районах города», — поясняется в анонсе.

В нем уточняется, что площадки для чтения будут действовать еженедельно по четвергам по пяти адресам: на улице Токарной, 18 (у библиотеки №7); на улице Кронштадтской, 13 (у библиотеки №1); на улице Краснова, 45 (у библиотеки №4); на улице Калинина, 102А (у детской библиотеки №4); на улице Чаадаева, 91А (у детской библиотеки №9).

«Пензенцы смогут познакомиться с литературными новинками, с пользой и увлекательно провести время — почитать, узнать интересные факты о родном городе, поиграть в современные и познавательные настольные игры», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что читальные залы под открытым небом будут функционировать с 15.00 до 17.00 при благоприятной погоде.

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