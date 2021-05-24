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Пензенские лагеря готовы к участию в программе детского туристического кешбэка — Воронков

17:51 | 24.05.2021 | Общество

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Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Оздоровительные лагеря Пензенской области готовы к участию в программе детского туристического кешбэка. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

Пензенские лагеря готовы к участию в программе детского туристического кешбэка — Воронков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Детские оздоровительные лагеря Пензенской области готовы к участию в программе туристического кешбэка», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 24 мая.

Александр Воронков обратил внимание на то, что в связи с отсутствием технической возможности и дополнительных средств на оплату комиссионных сборов муниципальным детским оздоровительным лагерям предложено участвовать в данной программе через туристический агрегатор.

«В Пензенской области турагрегатор — «Лариэльтур», — уточнил врио министра.

По его словам, в рамках программы граждане смогут получить возврат 50% оплаченной суммы на карту «Мир», с помощью которой была куплена путевка.

«Условие — именно через карту «Мир» проводить платежи. Таким образом, 50% возвращается также на карту «Мир». Это такое программное решение на уровне Российской Федерации», — отметил Александр Воронков.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря, принятая по поручению президента России Владимира Путина, стартует 25 мая. Такой формат закреплен правилами, которые утверждены постановлением правительства России №759 от 19 мая 2021 года.

По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Приказом Ростуризма №187-Пр-21 от 21 мая 2021 года установлен перечень субъектов РФ, на территории которых будет предоставляться соответствующая туристская услуга. В их число вошла Пензенская область.

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