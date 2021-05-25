В составе туристического поезда «Самара — Йошкар-Ола» будут беспересадочные вагоны из Пензы Общество

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» назначил беспересадочные вагоны из Пензы в составе туристического поезда «Самара — Йошкар-Ола», на котором предлагается совершить путешествие выходного дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

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«28 мая туристы из Пензы отправятся с железнодорожного вокзала в столицу Республики Марий Эл, поезд прибудет в Йошкар-Олу утром в субботу, а обратно в Пензу [...] уедет вечером того же дня. В свой регион туристы вернутся в воскресенье, 30 мая», — сказали в КбшЖД.

В компании уточнили, что в стоимость поездки на туристическом поезде включены железнодорожные билеты и экскурсионная программа в Йошкар-Оле.

«Участников тура ждет интерактивно-музыкальная программа в марийском национальном театре драмы имени М. Шкетана, посещение современной выставки в национальной художественной галерее», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что для путешественников также будут организованы мастер-классы, дегустации национальных блюд, питание в ресторанах и трансфер.

«В состав поезда включены вагоны категории «купе». Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха и биотуалетами», — отметили в КбшЖД.