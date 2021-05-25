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В Пензе планируется оборудовать четыре пляжа

13:01 | 25.05.2021 | Общество

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Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Четыре пляжа планируется оборудовать в Пензе летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ Вадим Фейгин.

В Пензе планируется оборудовать четыре пляжа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году в Пензе планируется открыть четыре пляжа: «Красный куст», на ГПЗ-24, в районе Арбековских прудов и Светлополянского лесничества. На них и в районе ТЭЦ-1 будут организованы спасательные посты», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 25 мая.

Вадим Фейгин обратил внимание на то, что пока купание в водоемах Пензы не разрешено.

«В середине мая центром гигиены и эпидемиологии по Пензенской области взяты пробы воды для проведения микробиологических и санитарно-химических исследований. Через 10 дней будет известен результат», — уточнил замначальника УЖКХ города.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил провести обследование всех мест массового отдыха до 1 июня.

«Пляжи проверьте на предмет благоустройства, чтобы было достаточное количество мусорных урн, кабинок для переодевания, туалетов. Все требования направьте арендаторам. Для отдыхающих должны быть созданы комфортные условия», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

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