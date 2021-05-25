Противоклещевую обработку Олимпийской аллеи в Пензе проведут вечером 25 мая Общество

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Противоклещевая обработка Олимпийской аллеи в Пензе будет проведена вечером во вторник, 25 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Лесопарковая зона вдоль дорожек будет закрыта для посетителей. Данные меры вводятся в связи с тем, что препарат для обработки токсичен и посещение аллеи будет небезопасно для посетителей и их питомцев», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что уже утром 26 мая жители смогут гулять по аллее без опасений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», акарицидную обработку Олимпийской аллеи в Пензе планировалось провести 19 мая, однако из-за неблагоприятных погодных условий данные работы были отложены.