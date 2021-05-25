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В Заречном 29 мая пройдет инклюзивный арт-фестиваль «Рыжая прищепка»

16:05 | 25.05.2021 | Общество

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Заречный, 25 мая 2021. PenzaNews. Первый открытый инклюзивный арт-фестиваль «Рыжая прищепка» пройдет в Заречном Пензенской области в предстоящую субботу, 29 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном 29 мая пройдет инклюзивный арт-фестиваль «Рыжая прищепка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, с инициативой проведения данного мероприятия выступила руководитель общественной организации «Ма-мы» Елена Гриценко. Идею поддержала член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова.

Помимо жителей Заречного, к участию в фестивале приглашены резиденты арт-поместья «Новые берега», воспитанники пензенской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, участники студии «Э-моция» из Казани, а также представители краснодарского центра развития благотворительных программ «Край милосердия» и снежинской городской общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра».

Основные мероприятия пройдут во дворце культуры «Современник». Программой предусмотрены мастер-классы, концерт, театральные зарисовки, хореографические и вокальные номера. На сцене будет показан спектакль «Диалоги».

Кроме того, гостей ждут спектакли «Мостик для друзей» в ДК «Дружба» и «Заюшкина избушка» в детской школе искусств.

После завершения творческой часть состоится обмен мнениями. Также для гостей Заречного будет организована экскурсия по городу.

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