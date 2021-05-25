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Движение транспорта в районе Западной поляны и центра Пензы ограничат 20 июня

17:03 | 25.05.2021 | Общество

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Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Движение транспорта по некоторым улицам на Западной поляне и в центральной части Пензы будет ограничено 20 июня в связи с проведением чемпионата России по велоспорту. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Движение транспорта в районе Западной поляны и центра Пензы ограничат 20 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, движение автотранспорта будет прекращено с 6.00 до 19.00, кроме транспорта общего пользования до 7.00.

Ограничения будут действовать на улице Пушкина — от улицы Космодемьянской до улицы Володарского по четной стороне, на улице Красной — от улицы Пушкина до улицы Лермонтова, на улице Максима Горького — от улицы Володарского до улицы Кураева, на улице Кураева — от улицы Володарского до улицы Революционной, на улице Карла Маркса — от улицы Советской до входа в ЦПКиО имени В.Г. Белинского, на улице Лермонтова — от улицы Красной до улицы Ленинградской, на улице Ленинградской — от улицы Лермонтова до улицы Попова, на улице Попова — от улицы Ленинградской до улицы Пацаева, на улице Пацаева — от улицы Попова до улицы Мира, на улице Захарова — от улицы Пацаева до улицы Ставского, на улице Космодемьянской — от улицы Пушкина до улицы Захарова, на улице Ставского — от улицы Революционной до улицы Пушкина, на улице Большая Радищевская — от улицы Максима Горького до улицы Пушкина.

Также на некоторых участках дорог в период с 22.00 19 июня до 19.00 следующего дня будет запрещена стоянка автомобилей.

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