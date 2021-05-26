В Пензенскую область прибыли участники конкурса «Мастер-оружейник» Общество

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения из разных регионов страны прибыли в Пензенскую область, где в период с 28 мая по 4 июня пройдет всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 26 мая.

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«В соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии. [...] Все команды ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что церемония открытия конкурса состоится в предстоящую пятницу, 28 мая.

«Военнослужащие роты почетного караула Пензенского артиллерийского инженерного института продемонстрируют зрителям мастерство владения строевыми приемами с карабином СКС, оркестр института исполнит плац-концерт. Военнослужащие команд пройдут торжественным маршем перед трибунами», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что состязания будут проходить в пять этапов.

«Первый этап — ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 — пройдет после церемонии открытия. Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке поврежденной гаубицы с технической позиции на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние. Второй этап, который называется «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23», будет проведен на полигоне 29 мая. Третий — соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» — состоится 31 мая. 2 июня зрителей ждет четвертый этап — оружейный биатлон», — сказано в анонсе.

В нем поясняется, что на 4 июня запланированы комплексная эстафета ремонтных взводов, церемония закрытия конкурса и награждение победителей.