Андрей Лузгин поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства Общество

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства.

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«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Малый и средний бизнес играет огромную роль в жизни Пензы. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами, пополнение муниципального бюджета за счет налоговых поступлений являются значимыми составляющими вклада предпринимателей в развитие города», — сказал он.

Андрей Лузгин отметил, что свое дело требует высокой самоотдачи, инициативности, ответственности и готовности рисковать.

«Это огромный труд, постоянный поиск новый идей и проектов», — добавил мэр.

По его словам, в настоящее время в Пензе действует 23 тыс. 520 организаций и индивидуальных предпринимателей, численность работников которых составляет 73 тыс. 564 человека.

«Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, душевных и физических сил, стабильных доходов, удачи и процветания!» — подчеркнул Андрей Лузгин.