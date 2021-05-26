В банке «Кузнецкий» в продаже появились памятные монеты серий «Космос» и «Выдающиеся личности России» Общество

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты серий «Космос» и «Выдающиеся личности России» появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 26 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что из серии «Космос», которая посвящена 60-летию первого полета человека в космическое пространство, в наличии имеются монеты номиналом 25 рублей, изготовленные как из медно-никелевого сплава, так и из серебра 925 пробы.

«Другая монета номиналом 2 рубля выпущена к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова и входит в серию «Выдающиеся личности России». Монета выполнена из серебра 925 пробы», — сказано в тексте.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.