Перед заездом в лагерь «Звездочка» школьникам предстоит сдать тест на COVID-19 Общество

Заречный, 26 мая 2021. PenzaNews. Обязательная сдача теста на COVID-19 предусмотрена перед заездом в детский оздоровительный лагерь «Звездочка» для сотрудников и школьников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного Пензенской области.

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«Благодаря договоренности с МСЧ №59 для детей, отправляющихся в «Звездочку», данные тесты будут бесплатными», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что первая смена стартует 7 июня, при этом всего летом 2021 года их будет пять.

«В связи с противоэпидемическими ограничениями каждая из них будет заполнена чуть более чем на 70%», — отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что все предписания надзорных органов, связанные с подготовкой объекта к старту оздоровительной кампании, выполнены; лагерь готов к приему детей.