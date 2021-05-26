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Перед заездом в лагерь «Звездочка» школьникам предстоит сдать тест на COVID-19

18:01 | 26.05.2021 | Общество

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Заречный, 26 мая 2021. PenzaNews. Обязательная сдача теста на COVID-19 предусмотрена перед заездом в детский оздоровительный лагерь «Звездочка» для сотрудников и школьников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного Пензенской области.

Перед заездом в лагерь «Звездочка» школьникам предстоит сдать тест на COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря договоренности с МСЧ №59 для детей, отправляющихся в «Звездочку», данные тесты будут бесплатными», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что первая смена стартует 7 июня, при этом всего летом 2021 года их будет пять.

«В связи с противоэпидемическими ограничениями каждая из них будет заполнена чуть более чем на 70%», — отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что все предписания надзорных органов, связанные с подготовкой объекта к старту оздоровительной кампании, выполнены; лагерь готов к приему детей.

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