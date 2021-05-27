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В Пензенской области спасли лебедя-шипуна после нападения речной выдры

11:30 | 27.05.2021 | Общество

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Земетчино, 27 мая 2021. PenzaNews. Лебедь-шипун, на которого напала речная выдра, спасен на территории рабочего поселка Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области спасли лебедя-шипуна после нападения речной выдры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мае 2021 года неравнодушные к судьбе животного мира граждане заметили, что на одном из водоемов [...] на лебедя-шипуна напала речная выдра. Благодаря вмешательству местных жителей редкая для Пензенской области птица осталась жива», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что о произошедшем были проинформированы сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области и охотничьего угодья «Земетчинское», которые не допустили гибели лебедя-шипуна.

Из сообщения следует, что после реабилитации птица была выпущена в естественную среду обитания.

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