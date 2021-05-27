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В «Спутнике» установили скамейки из переработанного пластика

14:18 | 27.05.2021 | Общество

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Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Скамейки, изготовленные из переработанного пластика, установлены в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области по итогам совместной акции Сбербанка и строительного холдинга «Термодом».

В «Спутнике» установили скамейки из переработанного пластика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках для жителей была разработана памятка о том, как правильно сортировать отходы. Следуя рекомендациям, люди выбрасывали мусор в контейнеры для раздельного сбора ТКО, установленные в жилищных комплексах.

В результате жители «Спутника» собрали 2,5 тонны пластика, который впоследствии был отправлен на переработку.

«Основной посыл этого мероприятия заключается в том, чтобы привить правильные привычки нашим жителям. Мы порой бездумно относимся к природе. Сейчас, наверное, пришло время возвращать наши долги, и, соответственно, первый шаг — это раздельный сбор мусора», — отметил заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Алексей Данилкин в ходе презентации уличной мебели из переработанного пластика.

Он выразил надежду на то, что примеру «Спутника» последует и Пенза.

В свою очередь специалист по связям с общественностью ООО «Управляющая компания «Города Спутник» Татьяна Бочкарева подчеркнула, что данная акция нашла отклик у жителей всех домов, поэтому было принято решение установить лавочки там, где ими сможет пользоваться большое количество людей: одну — на набережной неподалеку от мемориального комплекса «Колокол Памяти», вторую — у школы имени М.Ю. Лермонтова.

После завершения официальной части гости, приглашенные на презентацию, сделали фотографии на память и ознакомились с инфраструктурой микрорайона «Город Спутник».

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