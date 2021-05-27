Пенза присоединится к всероссийскому субботнику «Зеленая весна» Общество

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Пенза присоединится к всероссийскому субботнику «Зеленая весна», который ежегодно проводится по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«На уборку дворов, улиц, скверов и площадей в Пензе выйдут коллективы предприятий, муниципальные служащие, активные горожане — все, кому небезразличен внешний облик нашего города», — отмечается в анонсе.

В нем уточняется, что в предстоящую субботу, 29 мая, в Октябрьском районе запланирована уборка территории у пруда вблизи клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, в Ленинском — неподалеку от Подвесного моста, в Железнодорожном — в зеленой зоне на улице Медицинской, в Первомайском — в районе улиц 40 лет Октября и Тепличной.