Пензенцы смогут ознакомиться с экспозицией «Поезда Победы» 1 и 2 июня Общество

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Жители и гости Пензы смогут ознакомиться с экспозицией «Поезда Победы» 1 и 2 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области.

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«Всем желающим посетить уникальную экспозицию нужно заранее пройти регистрацию, доступ к которой откроется 30 мая», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что регистрация будет осуществляться на сайте Поездпобеды.рф.

«С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы будут небольшими — от 6 до 10 человек», — подчеркивается в тексте.

В сообщении поясняется, что «Поезд Победы» представляет собой инсталляцию, обеспечивающую максимальный эффект присутствия, которая была создана в 2020 году.

«2021 год в Российской Федерации был объявлен Годом науки и технологий, поэтому авторы выставки уделили особое внимание научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие мировой науки в целом», — отмечается в анонсе.