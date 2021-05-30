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Подписано постановление об изъятии у собственников объектов недвижимости на Куйбышева, 4

11:06 | 30.05.2021 | Общество

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Пенза, 30 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление №770 об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества в связи с признанием аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного на Куйбышева, 4.

Подписано постановление об изъятии у собственников объектов недвижимости на Куйбышева, 4. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, речь идет о пять объектах: земельном участке площадью 788 кв. метров, жилом доме площадью 96,3 кв. метра, части здания площадью 72,1 кв. метра, двух нежилых помещениях площадью 307,1 и 19,7 кв. метра.

Управлению муниципального имущества Пензы предстоит выполнить мероприятия, направленные на определение размера возмещения за указанные объекты.

После этого правообладателям будут направлены соглашения об изъятии объектов недвижимости.

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