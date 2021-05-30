В Госавтоинспекции призвали пензенских велосипедистов соблюдать ПДД Общество

Пенза, 30 мая 2021. PenzaNews. Представители Госавтоинспекции Пензенской области призвали велосипедистов соблюдать правила дорожного движения.

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«Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящими к ДТП, являются: езда по пешеходному переходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимися транспортными средствами, невыполнение рекомендаций правил дорожного движения о наличии световозвращающих элементов в темное время суток», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области в воскресенье, 30 мая.

В нем обращается внимание на то, что в 2021 году на территории Пензы произошло три ДТП с участием детей-велосипедистов.

«Юные велосипедисты особенно беспечны и невнимательны. Чтобы уберечь детские жизни, правила дорожного движения запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что родителям необходимо внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей.

«Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит, и риск травмы при столкновении или случайном падении. Кроме того, необходимо, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что велосипед — одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств.

«Водителям автомобилей нужно внимательнее относиться к велосипедистам, поскольку происшествия с их участием имеют самые тяжелые последствия, а водителям велосипедов необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, а также меры безопасности», — говорится в сообщении.