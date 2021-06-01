В Пензу прибыл «Поезд Победы» Общество

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. «Поезд Победы» прибыл на железнодорожный вокзал Пенза-I во вторник, 1 июня.

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Посетить размещенную в подвижном составе иммерсивную инсталляцию, обеспечивающую эффект присутствия, жители и гости города смогут в течение двух дней по предварительной записи.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, экспозиция была создана в рамках проведения в России Года памяти и славы в 2020-м и дополнена в 2021-м в рамках Года науки и технологий.

«Такой «Поезд Победы» еще никогда не был в Пензенской области. [...] Уже в первый день регистрации огромное количество заявок от школ, от отдельных школьников, от родителей было, что мы не смогли в эти два дня вместить всех желающих», — отметил он.

Олег Ягов добавил, что в связи с этим власти региона будут ходатайствовать о том, чтобы в последующие годы передвижной музей работал в Пензе в течение более длительного периода, например, на протяжении недели.

Он обратил внимание на то, что музейная экспозиция сформирована очень грамотно.

«Наряду с интерактивными формами используются и классические. [...] Мне кажется, дети будут под огромным впечатлением и эту экскурсию запомнят на всю жизнь», — сказал врио зампреда регионального правительства.